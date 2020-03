La prochaine Xbox One a déjà dévoilé des éléments constitutifs de ses entrailles, avec un CPU maison Zen 2, et du Navi RDNA2. On sait qu'elle supportera le Raytracing via une méthode que l'on ne connait pas encore (qui a dit Bound Volume Hierarchy ?), et devrait offrir une puissance de calcul de 12 TFLOPS. Au contraire des funestes PS4 et XBox One faites à partir de matériel issu de la plus moche période de l'histoire d'AMD, et donc complètement dépassées dès leur conception, les XBox One Scarlett et PS5 devraient en revanche être percutantes. Elles profiteront d'un des plus beaux rebonds d'AMD depuis 30 ans.

Mais la PS5 n'a de son côté rien dévoilé. Sur Resetera en revanche, on aurait des informations. La bécane aurait 52CU qui développeraient 11 TFLOPS avec une fréquence de 1743 MHz. Même si cela n'augure en rien des perfs ingame, à titre comparatif, une RX 5600 XT c'est 7.2 TFLOPS en FP32, et une RX 5700 XT c'est 9.75. On ne sait pas si le RT voire le VRS seront supportés, Sony n'étant jamais très prolixe. Par ailleurs, il n'est pas près de l'être étant donné qu'il avait décidé de zapper l'E3 2020, qui vient d'être annulé de son côté. Il va de soi que rien ne vaut une com officielle sur ce sujet, car ce que mettent les MS et autres Sony dedans est toujours opaque.