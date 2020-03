Qu'Alphacool lance des AIO pour processeur, c'est assez banal puisque c'est son coeur de métier. Par contre, celui du jour est assez original, et de mémoire il n'y en a pas deux comme ça. Son nom ? L'Eisbaer 200. Déjà, dès l'intitulé, on comprend, et effectivement il est basé sur un radiateur qui accepte un moulin de 200mm, ce qui le rend unique.

L'ensemble pompe + WB de 66 x 66 x 69mm dont le réservoir est transparent et ayant 2 embouts G1/4", abrite une pompe qui pédale à 2600RPM, avec un flux maxi de 75L par heure. C'est le modèle DC-LT Ultra Low Noise en céramique.

Le radiateur, quant à lui, mesure 200 x 240 x 48mm, entièrement en cuivre, mais peint en noir, faut pas déconner, et c'est lui qui accepte ce fameux moulin de 200mm. Mais quel ventilateur ? Eh bien c'est à vous à vous le procurer en sus de l'AIO, heureusement on trouve d'excellents modèles pas trop chers chez Bitfenix, parce que l'engin est quand même vendu 129.95€. Il soulève quand même deux interrogations/contraintes. La première est qu'il faudra un boitier capable de l'accueillir, idéalement ceux qui ont des 20cm en face avant et/ou supérieure. Deuxièmement, quelles performances on peut avoir avec ce genre d'AIO, et surtout avec un 20cm qui pédalerait à 600/800 TPM, le rendant presque inaudible ?

En tout cas la disponibilité est immédiate, sur le site d'Alphacool bien entendu, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ! Sockets AMD depuis l'AM2 à l'AM4, et Intel LGA775, 115x, 20xx, exit le LGA1366.