Un test de la monumentale RTX 2080 Ti Matrix

En janvier dernier, ASUS annonçait sa grosse RTX 2080 Ti Matrix. Si le nom de Matrix existait déjà dans la gamme du géant cher, il n'était pas associé à de la flotte, ce qualificatif séant plus à la gamme disparue Poséidon. Toutefois l'eau est la seule composante commune puisque la série Poséidon utilisait un ventirad classique dont les performances pouvaient être améliorées grâce à l'usage d'un circuit de watercooling sur le GPU déjà pré-implanté et raccordable à une boucle DIY ou AIO. Cette fois le truc c’est que le ventirad nommé par Gérard du marketing Infinity Loop est en fait un AIO plat planqué sous la carlingue.

Du coup la carte passe à 3 slots comme à la belle époque des GTX 580 et HD 6950/6970. Le PCB est lardé de VRM, 16 pour le GPU et 3 pour la GDDR6 14Gbps. Néanmoins ASUS a quiché un peu plus la mémoire pour la passer de 1750 à 1850 MHz, soit 14.8 Gbps. Le boost est donné pour 1800 MHz, mais avec ce refroidisseur, et GPU Boost 4, ça devrait rester bien haut !

Au final TPU a fait le test de la carte, qui, si elle ne laisse pas insensible, vous fera bien réfléchir. En effet, ce n'est pas avec le prix de cette Matrix que vous aurez Latrix, il faut compter 1900$ pour cette carte qui cependant offre des performances de premier ordre, mais qui fait payer très cher le petit différentiel avec les FE par exemple.