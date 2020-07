Pour les fans (fortunés) du watercooling, EVGA a décidé d'offrir une variante Hydro Copper de sa GTX 1080 Ti Kingpin. Hormis le gros waterblock en cuivre, une équerre single slot et 11 sondes pour la température, cette nouvelle déclinaison est assez identique à la Kingpin sous air. Elle profitera donc aussi des 3 BIOS, d'un système de phases 10+3, de deux prises 8-pin, ainsi que d'un Pascal trié sur le volet garanti d'atteindre au moins 2025 MHz après overclocking, de base celui-ci moulinera à 1582/1695 MHz.

Bref, tout semble en place pour du zigouillage de record, et elle se permettra même de le faire avec une connectique acceptable, malgré son format : 1x DVI-D, 1x HDMI, et 3x Mini-DP. La GTX 1080 Ti Hydro Cooper Kingin est vendue chez EVGA pour 1249,99 $ (limitée a deux par foyer, au cas où), contre 999 $ pour la Kingpin "normale". Et sinon, à ce prix la vous pouvez aussi partir du coté Star Wars de la force, avec les Titan Xp Collector's Edition !