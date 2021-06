Qui se souvient sans une certaine émotion de cette période de fin 2001 où les cartes reines étaient les Geforce2? Aussi je vous propose, tel Marty Mac Fly de revenir dans le passé poru y découvrir ce combat haut de gamme il y a un peu plus de 5 ans. Le GF2 pro était cadencé a 200 MHz et sa mémoire à 400 MHz (200DDR). Le GF2 ultra lui était cadencé à la fréquence vertigineuse de 250 MHz et la mémoire à 460 MHz (230DDR). La Pro embarquait 32 ou 64 Mo de DDR et l'Ultra 64 Mo. On parlait aussi de Detonator et non de forcware. Les titres phares étaient des jeux comme QuakeIII et on évoquait la perte de performances liée au passage des couleurs ingame de 16 à 32 bits. back to the old future.....