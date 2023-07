Un interconnect Ultra Ethernet pour dans l'IA les lier tous

Oubliez donc ces gros hasbeen de Multi-Gig (datant de 2016) ou 10 GbE (datant de 2006 !), qui de toute manière tardent à équiper nos chaumières faute d'équipements adaptés ou de coûts d'acquisition raisonnables, même si sur ce dernier point on commence à trouver des solutions à des tarifs plus contenus. La Linux Foundation a annoncé qu'elle allait superviser la formation d'un consortium Ultra Ethernet, visant à l'adaptation des protocoles d'interconnexion pour, entre autres, les systèmes haute performance ; HPC ou IA en tête de pont évidemment. En quoi cela nous concerne-t-il du coup ? Dans l'immédiat, à rien. Dans le futur, on peut imaginer que les évolutions portées par cet UEC pourraient bien avoir un impact sur des produits grand public.

Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu être un poil plus innovateurs dans la nomination avec l'emploi du qualificatif ultra, on se croirait dans le pipotron. Cela étant, c'est un début de réponse attendu puisque les membres fondateurs de ce cluster d'acteurs hi-tech spoliés par la technologie ne sont autres que Microsoft, AMD, Broadcom, Cisco, HPE, Eviden, Intel, Meta et Arista. L'élaboration de UET — Ultra Ethernet Transport — se veut conservatrice pour assurer les coûts l'interopérabilité et ne devrait axer son travail que sur la modification des couches logicielles et du hardware sans en modifier sa structure. Au programme : API, mise à jour des protocoles, interfaces, structures de données existantes, télémétrie, mécanisme de décongestion et sécurité. Une demande devenue pressante avec le développement semblant quasi sans limites de l'IA, qui requière de penser les réseaux à des échelles nettement revues et surtout parées pour l'avenir.

Quand le calculateurs font le job mais que l'infra ne suit pas...

De quoi monter une vraie concurrence à RDMA, PCI Express ou encore à InfiniBand, protocoles spécialisés dans l'HPC aux bandes passantes élevées —1200 Gb/s sur 12 liens autorisés par le NDR en 2022 — et aux latences réduites, utilisé par un bon paquet de supercalculateurs. Fondé en 1999 pour anticiper le bug de l'an 2000 par la fusion de Next Generation I/O (Intel + Sun) et de Future I/O (IBM + Compaq + HP) sous le groupe InfiniBand Trade Association dans laquelle des gens comme Microsoft adhéreront, pour le quitter ensuite à la faveur du développement d'un certain PCI Express. Un autre acteur du secteur, Mellanox Technologies, fabricant de solutions utilisant InfiniBand comme Ethernet, sera racheté en 2019 par un certain... NVIDIA, qui ne fait pas partie du consortium nouvellement créé, bien que ce dernier ait indiqué rester ouvert aux adhésions futures. Aucune date encore de fixée pour les spécifications finales de l'UET, qui devra entre autres obtenir des certifications auprès de l'IEEE.