La RX 9070 XT MBA est une curiosité bien réelle, la voici

Il faut s’accommoder du filigrane, mais ne boudons pas le plaisir d'admirer une Radeon RX 9070 XT MBA (Made by AMD), soit la représentante d'une lignée non commercialisée. ITHome a partagé plusieurs clichés d’un prototype. Ils proviennent d’une autre source chinoise dont nous vous épargnons le nom. D’après la source, quelques-unes de ces curiosités (certainement des échantillon d'ingénierie) circulent au sein d’un réseau de partenaires de confiance d’AMD. L’heureux propriétaire du spécimen présenté ici s’est chargé de le démonter.

Un air de Pulse

La carte exploite une solution de refroidissement à trois ventilateurs. Sa plaque arrière arbore un logo Radeon suranné.

Privée de ses oripeaux, la carte révèle son tatouage 109-G295A7-00D_03. Comme l'a noté VideoCardz, son PCB ressemble fort à celui de la Sapphire PULSE — référence que TechPowerUP avait déjà désossée. Il y a toutefois quelques modifications visibles sur la partie droite.

Le PCB de la Sapphire précitée :

© TPU

ITHome décrit un système de refroidissement architecturé autour de cinq caloducs, d’une base en cuivre pour le GPU, et de coussinets thermiques assurant le contact des puces de mémoire avec le cadre métallique. L’article stipule « que le TIM (matériau d'interface thermique) entre le GPU et la base en cuivre dans cette « conception de référence » n'est pas de la graisse de silicone, mais des feuilles de graphène qui sont plus courantes dans les cartes graphiques haut de gamme […] . Par rapport à la graisse de silicone, la conductivité thermique du graphène ne diminue pas avec le temps et est plus durable ». Pour l’alimentation et la connectique d’affichage, rien d’extravagant, avec une paire de connecteurs 8 broches et quatre sorties vidéo.

Cette Radeon RX 9070 XT « MBA » fonctionnent avec les pilotes officiels. Une capture d’écran GPU-Z confirme qu’elle utilise les fréquences de référence, à savoir 2970 MHz (Boost) et 2400 MHz (jeu).