Marvel's Midnight Sun désormais bundeulisé avec les RTX 30

Les promotions de jeux disparaissent, il en faut de nouvelles pour évacuer le stock de RTX 30. La nouvelle offre court jusqu'au 6 janvier 2023, et concerne toutes les cartes Ampere depuis la RTX 3060 jusqu'à la RTX 3090 Ti. Vous repartirez avec le jeu Marvel's Midnight Sun, un jeu de stratégie temps réel tactique dans l'univers Marvel, à la philosophie proche de XCOM, tout en étant fait le même studio Firaxis, et édité par 2K Games, ceci expliquant cela !

Cependant, il est dommage que les partenaires de NVIDIA n'acceptent pas de baisser vraiment le prix des cartes Ampere qui sont à leur MSRP, et donc pas spécialement bien placées face à leurs concurrentes RDNA 2. Pas convaincu qu'un jeu soit un déclencheur d'achat puissant, une époque, c'était surement le cas, depuis, les temps ont changé. De plus, le bundle a du mal à soutenir la comparaison avec celui d'AMD, qui propose The Callsito Protocol et Dead Island 2, soit quelque chose de plus solide. Un jour, il faudra bien se décider !