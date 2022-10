Si vous n’avez pas craqué pour le Steam Deck, par exemple afin d’attendre la maturation de l’écosystème logiciel basé sur Linux, mais que vous êtes possiblement intéressé par le bousin, voilà une bonne nouvelle pour vous. En effet, la console de Valve est désormais en stock, comprenez donc que toutes les précommandes ont enfin été honorées, laissant place à l’écoulement normal des modèles : autrement dit, si vous êtes dans l’Union Européenne, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous pouvez acheter la console et vous la faire livrer sous une à deux semaines. Pendant ce temps, les réservations arrivent tout juste au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et à Hong-Kong.

Mais ce n’est pas tout : alors que les constructeurs tiers s’étaient empressés de combler le vide laissé par l’absence de dock officiel, voilà que Valve contre-attaque enfin en lançant — après une longue attente — sa station d’accueil officielle. Pour 89 $ et avec un chargeur inclus, le bousin vous permettra de connecter un clavier et une souris via 3 ports USB 3.1, un câble réseau en Ethernet Gigabit (RJ-45) ainsi que deux écrans via les ports DP 1.4 et HDMI 2.0. Sans surprise, les docks de tierce partie sont également annoncés compatibles, mais cela n’est guère surprenant vu le noyau Linux.

Enfin, le Steam Deck continue également son perfectionnement côté logiciel, avec l’arrivée de la version 3.3.2 de SteamOS : l’occasion de régler un sacré tas de bugs (notamment sur REd Dead Remption 2), d’ajouter la prise en charge de la sélection des la définition et de la fréquence des écrans externes, le rajout des claviers virtuels pour les alphabets asiatiques. Rajoutez des améliorations dans les configurations des contrôles et dans le mode hors-ligne : bref, le projet avance bien et Valve compte bien vous le faire savoir ! (Source : Phoronix et GamingOnLinux)