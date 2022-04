Toujours dans l'optique de booster son affaire et son offre EPYC sur le très juteux et croissant marché du data center, après avoir topé le spécialiste du FPGA Xilinx, AMD annonce vouloir mettre la main sur Pensando !

Cette startup américaine fondée en 2017 seulement s'est récemment fait connaitre dans le domaine des data centers pour sa plateforme hautement « scalable » utilisable pour de nombreuses applications. Elle est spécialisée dans la conception de processeurs entièrement programmables et du software associé requis pour leur opération (voici la page officielle de Pensando). L'entreprise comptait parmi ses clients des géants du cloud tels qu'IBM Cloud, Microsoft Azure, Equinox et Oracle Cloud. AMD ajoute ainsi un nouveau type d'IP à son arc et s'offre surtout un nouvel avantage (futur) important pour ses plateformes dans ce domaine. L'annonce d'AMD laisse entendre que c'est avant tout la partie software qui intéresse l'entreprise pour ses projets d'avenir et pour renforcer sa position :

Pensando brings significant hardware and software capabilities, including an industry-leading

distributed solutions platform featuring a programmable packet engine and complete software

stack that accelerates networking, security, storage and other services for cloud, enterprise,

and edge applications. W

ith the addition of Pensando, AMD will have the capability to innovate at the chip, software

and platform level and deliver optimized solutions with unmatched performance and value for

our cloud and enterprise customers." - AMD.