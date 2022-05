Et voilà, il fallait bien s'attendre à une vague de "bons plans" avec l'arrivée du printemps. En tout cas, nous allons essayer d'en rassembler quelques-uns glanés ici et là, mais surtout là où ça fait grincer des dents, parce que les affiliations, ça nous fait vivre aussi un petit peu... Espérons que vous trouverez votre bonheur dans tout ça. Que la 4th soit avec vous.

Et on commence par un florilège de produits Logitech, qui ont vu leurs tarifs modifiés il y a quelques jours. Il faut croire que ça durera le temps de la période de promotion (jusqu'à lundi), donc si vous voulez changer votre souris, ou votre clavier, laissez-vous tenter, c'est de la bonne ! On trouvera de la G502 (SE ou Ligthspeed), ainsi que la fameuse G-Pro, ou encore la plus modeste G703 Lightspeed, partageant toutes le capteur HERO à 25600 PPP. Côté clavier, c'est évidemment le G915 TKL qui est à l'honneur avec un prix passant sous les 150 € en version Tactile.

Du clavier et de la souris de bonne facture

On ne ratera pas non plus les offres sur le stockage, avec du gros volume, à des prix plutôt attractifs. Nous commençons avec un classique au format M.2, le P2 de chez Crucial, ici en version 2 To, à 162,99 €. Vous pouvez vous jeter sur un Samsung 970 EVO Plus de 2 To lui aussi, 24 € plus cher. Si vous cherchez quelque chose de plus récent, PCIe 4.0 de surcroît, c'est vers WD qu'il faudra vous tourner. Le WD_BLACK SN850 1 To, qui moulinera jusqu'à 7000 Mo/s, est proposé à 154,49 € avec dissipateur et 145,99 € sans dissipateur. Nos liens sont juste en dessous.

Les bonplanisés en ces jours français

To be continued...