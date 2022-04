Dans un communiqué officiel, Europol a annoncé avoir dézingué et mis hors ligne l'un des plus grands forums de pirates de la toile : RaidForums ! Ce dernier comptait plus d'un demi-million de membres actifs et était entre autres spécialisé dans les données de cartes bancaires dérobées et d'informations d'authentification pour toutes sortes de comptes d'utilisateurs (mais le plus souvent de nature bancaire). Le site remplissait également le rôle de marketplace pour l'échange à grande échelle de ce type d'informations sensibles et précieuses.

L'opération baptisée « Tourniquet » était en préparation depuis un an et est le résultat d'un travail de collaboration entre des enquêteurs et spécialistes en cybersécurité des USA, du Royaume-Uni, de la Suede, de Portugal, de la Roumanie et de l'Allemagne. La mission a donc officiellement été bouclée avec succès en date du mardi 12 avril, tous les domaines, sous-domaines et bases de données applicables du site ont été saisis, de même que son infrastructure. RaidForums a définitivement été coupé d'internet !

Par la même occasion, Europol a également pu procéder à l'arrestation de l'administrateur de la plateforme et de deux complices, dont le fondateur suspecté du site, un jeune portugais âgé de seulement 21 ans. Ce dernier est accusé d'avoir fondé et géré la plateforme depuis 2015 - ce qui veut dire qu'il avait à peine 14/15 ans. Il a été arrêté au Royaume-Uni fin janvier dernier et devrait prochainement être extradé aux USA et remis entre les mains de la police mondiale son Departement of Justice. Malgré son très jeune âge, on imagine que la justice américaine n'en sera pas plus clémente à son égard, sauf surprise. De toute évidence, ça sent plutôt le roussi pour lui... L'histoire ne nous dit pas encore si des utilisateurs du site, au moins les plus importants, seront également inquiétés par la suite.

Que ce site soit tombé est évidemment indéniablement une bonne chose pour notre tranquilité à tous, bien que cela ne découragera certainement jamais définitivement ce genre d'exploitations illégales et dommageables, ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser faire, non ? Un message d'avertissement au passage pour les pirates du groupe LAPSUS$ ?