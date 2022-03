Voilà, la boucle est bouclée pour Corsair, entré en bourse en 2020, après avoir passé des années à affuter ses armes et ajouter des cordes à son arc, pour en arriver à un catalogue proposant pratiquement tous les accessoires/composants requis pour complet un PC et son environnement ! Boitier ? Check. Refroidissement ? Check. Alimentation ? Check. Mémoire vive ? Check. Stockage ? Check. Clavier ? Check. Souris ? Check. Tapis de souris ? Check. Casque audio ? Check. Il ne lui manque plus que de la carte graphique, de la carte mère ou du processeur à son nom, mais il faut admettre que ça risque d'être un poil plus difficile. Quoi que, NZXT a bien réussi à proposer de la mobale, on peut donc très bien imaginer Corsair un jour en faire de même. Mais nous n'en sommes pas encore là et Corsair n'a pas attendu ce jour pour dégainer sa nouvelle arme : son PC Builder maison !

Loin de vouloir faire de la concurrence à des solutions comme PC Part Picker, le PC Builder de Corsair se veut très léger, peut-être même un peu trop. L'avantage, c'est que la prise en main est donc particulièrement aisée ! Il s'agira tout d'abord de sélectionner le cœur de votre configuration, à savoir CPU (notons que Corsair y affiche d'ailleurs déjà le R7 5800X3D), carte mère et GPU, mais ce sont là des composants que le fabricant n'a pas prévu de vous vendre via son site (du moins pour l'instant). En fait, ils doivent être simplement sélectionnés afin que les solutions Corsair proposées soient adaptées, optimisées et dimensionnées comme il faut. En somme, pas besoin de trop réfléchir, il suffit de se laisser guider dans sa dépense et choisir parmi la sélection "sur mesure" du fabricant. Corsair met aussi en avant ce qu'il estime être le meilleur choix à chaque étape en fonction de ce qui a été sélectionné auparavant et ce n'est pas toujours le plus cher.

Pratique tout d'abord pour ceux et celles qui ne tiennent pas absolument à se prendre la tête pour leur futur PC, mais veulent tout de même opter pour une configuration personnalisée. Cela permettra aussi d'obtenir le gros de son matériel au même endroit et directement auprès du fabricant, sans intermédiaire. Enfin, il est évident que Corsair cherche aussi à concurrencer NZXT et son configurateur NZXT BLD, introduit en octobre 2021.