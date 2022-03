Mémoire ECC et CPU Core, c'est désormais possible ! Mais...

Non non, il n'y a pas erreur dans le titre ! Pour la première fois depuis très longtemps, Intel va (très légèrement) faire une entorse à sa segmentation et permettre le support de la mémoire ECC avec un processeur grand public tout à fait standard ! Une chose qui était jusqu'à présent réservée aux seuls Xeon, petits et grands de série E - un choix longtemps controversé, alors qu'il n'y a en pratique jamais eu de vraie différence entre ceux-ci et des CPU Core, outre le support ECC et l'usage d'une mobale typée station de travail.

Or, vous aurez peut-être remarqué qu'Intel a récemment aussi introduit un nouveau chipset W680 pour son offre vPro, mais pas encore de Xeon sauce Alder Lake sur socket LGA1700, ce qui n'est pas problématique en soi, puisqu'il n'y a pas encore de carte mère W680 dans le commerce, bien que certains modèles aient déjà été annoncés par ASRock et d'autres listés par SuperMicro. En tout cas, sachez qu'à défaut de Xeon ou si ceux-ci seraient à l'avenir un poil trop chers ou difficiles à sourcer, il sera aussi possible de profiter de DDR4-3200 ECC ou DDR5-4800 ECC avec un « simple » Core 12000 Alder Lake, à condition, bien sûr, d'utiliser une carte mère W680 ! Cette compatibilité est clairement mentionnée dans un document portant sur le chipset W680 et Heise.de a reçu la confirmation du fondeur dans la foulée :

12th Generation Core processors support ECC when paired with W680 platforms. In fact, even enthusiast-grade Core i9-12900K gains ECC support when paired with W680.” - Intel.

Certes, ce n'est clairement pas encore du niveau du support de l'ECC chez AMD et on imagine que ça ne satisfera toujours pas les jusqu'au-boutistes de la mémoire avec correction d'erreur, mais c'est probablement un début. Le marché de la station de travail d’entrée de gamme pourrait y gagner un peu et Intel y trouvera certainement son compte aussi d'une manière et d'une autre. Néanmoins, cela nous rappellera aussi au bon souvenir de cette segmentation purement artificielle et que le fondeur s'obstine à appliquer génération après génération. Le chipset W680 est parfaitement identique au haut de gamme grand public Z690, seulement l'overclocking en moins.