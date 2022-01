Le constructeur allemand, bien connu pour ses produits souvent de qualité et généralement abordables, étoffe son milieu de gamme avec des modèles plus puissants offrant jusqu'à 1000 W. La gamme Pure Power 11 est équipée de deux rails 12 V, d'un ventilateur 120 mm thermorégulé, d'une certification 80 PLUS Gold, des systèmes habituels de stabilité et de régulation et jusqu'à six connecteurs PCI express.



Dans cette gamme cohabitent trois familles, différenciées par la modularité ou non de leurs câbles. Comme on peut s'en douter FM signifie Full Modulaire. Nous avons ici droit à des câbles plats noirs, sauf celui du 20+4 pins qui est gainé noir. Bien que n’étant pas décrits comme semi-passifs, ces deux nouveaux modèles d'alimentation, de 850W et 1000W, restent sous les 10,5 dBA jusqu'à 70 % de charge, seuil au-delà duquel le ventilateur accélèrera pour finir sous les 26 dBA pour le modèle de 850W, mais au-delà des 32 dBA pour le kW.



Vous aurez donc avec ces deux nouvelles venues de quoi accueillir avec sérénité du gros CPU au-delà des 200 W de « TDP » combiné à des cartes graphiques très haut de gamme pouvant ingérer 500 W goulument, présentement ou à l'avenir. Pour l'instant, seule la famille FM bénéficie d'alimentations supérieures à 700 W. Souhaitons que les deux autres familles aient aussi le droit à une petite montée en puissance, pour ceux qui ne sont pas fans d'une modularité à 100 % et ont un budget un poil plus serré.

Pour rappel, voici les points forts de la gamme PURE POWER 11 FM :

Certification 80 PLUS Gold (jusqu'à 93,9%)

Câbles modulaires pour une flexibilité de construction maximale

Deux rails puissants de 12V

Ventilateur 120mm ultra silencieux signé be quiet!

Stabilité et régulation de la tension avancées grâce aux technologies LLC, SR et DC-DC

Ensemble complet de fonctions garantissant une sécurité optimale

Garantie 5 ans constructeur

Ces nouveaux blocs seront disponibles le 8 février aux tarifs de 124,90 € pour le modèle 850W et 154,90 € pour le 1000W. Les anciens/premiers modèles restent bien sûr au catalogue aux prix suivants: la Pure Power 11 FM 550W pour 89,90 €, la Pure Power 11 FM 650W pour 99,90 € et la Pure Power 11 FM 750W pour 114,90 €.

Par rapport à la concurrence, c'est un poil plus cher que certains modèles CoolerMaster avec la même durée de garantie par exemple, ou c'est environ aux mêmes tarifs que Corsair, mais la TX850M (semi-modulaire, certes) offre 7 ans de garantie et la RM850 va même jusqu'à 10 ans ! Be quiet! fait tout de même bien pâle figure avec la sienne... On ne sait pas quel OEM a été commissionné par le constructeur pour ces nouveaux modèles, mais il y a des chances à ce qu'il s'agisse de CWT comme pour les premiers - dont les performances étaient par ailleurs tout à fait honorables. Espérons qu'il en sera de même pour ceux-ci !