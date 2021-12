On imagine que des spatules colorées ont dû voler dans la cuisine de Jensen, après que le PDG de NVIDIA eut vent de la nouvelle pas idéale du tout pour son projet de domination ! De quoi s'agit-il ? Eh bien, la Federal Trade Commission a levé le plus gros obstacle jusqu'à présent pour NVIDIA en annonçant qu'elle compte engager des poursuites pour bloquer la fusion de 40 milliards de dollars, rien que ça ! Indéniablement un coup dur pour NVIDIA qui s'était tout de même lancé dans l'affaire en septembre 2020 avec un certain optimisme et l'espoir de pouvoir clôturer l'affaire sans faire face à trop de difficulté. Néanmoins, il est aujourd'hui évident que le constructeur avait clairement sous-estimé l'inconfort que sa proposition allait causer non seulement auprès des autres entreprises du secteur, mais surtout auprès des autorités de régulations dans le monde.

Les coups durs se sont ainsi succédé ces derniers mois pour l'acquisition du Caméléon. D'abord avec le lancement de l'enquête approfondie de 90 jours par la Commission européenne, prévue pour être achevée au plus tard le 15 mars. Puis, c'est le Royaume-Uni qui suivit le mouvement en débutant une investigation de pas moins de 6 mois ! Les motifs avancés sont généralement identiques, à savoir le risque d'une atteinte à la concurrence et à terme d'abus d'une position dominante. Mais dans le cas du Royaume-Uni, il s'agit également de protéger les intérêts du pays et sa sécurité nationale.

Aujourd'hui, c'est plus ou moins le même son de cloche outre-Atlantique depuis les bureaux de la FTC, qui s'est enfin prononcée après des mois de silence. En effet, bien qu'elle n'a pas encore publié l'intégralité de sa plainte officielle, l'autorité américaine a déjà fait savoir dans son communiqué public qu'elle craint l'avantage que NVIDIA gagnera sur ses concurrents clients d'Arm, ainsi que l'inconduite et les actes déloyaux qui en découleraient quasi inévitablement, principalement dans les segments (notamment l'automobile, la télécommunication et les serveurs) où NVIDIA vend déjà son propre matériel à base d'Arm.

Tomorrow’s technologies depend on preserving today’s competitive, cutting-edge chip markets. This proposed deal would distort Arm’s incentives in chip markets and allow the combined firm to unfairly undermine Nvidia’s rivals." - FTC, USA.

Avec ceci, la FTC s'inquiète aussi du fait que l'acquisition puisse donner à NVIDIA l'accès à aux nombreuses informations plus ou moins sensibles que les licenciés d'Arm partagent régulièrement par nécessité avec leur fournisseur pour la conception de leurs produits, et que NVIDIA pourrait donc ensuite exploiter à son profit ou en abuser pour porter atteinte à ses concurrents d'une manière ou d'une autre. Bref, le message de la FTC est plutôt clair, tout comme le fait qu'elle semble n'accorder aucune confiance au discours rassurant de NVIDIA. Du coup on peut dire ça ne se présente vraiment pas bien pour NVIDIA, enfin, encore plus moins bien qu'avant. Naturellement, le Caméléon ne restera pas les bras croisés et a déjà fait savoir qu'il va tout mettre en oeuvre pour se battre contre la FTC, toujours convaincu que cette transaction « profitera à l'industrie et favorisera la concurrence »...

Par contre, notons que le procès administratif ne commencera qu'au très très lointain 9 aout 2022, ce qui veut dire que même si NVIDIA devait gagner contre la FTC, la clôture de l'acquisition aura dans tous les cas été très fortement retardée ! À ce stade, il n'est pas encore très clair combien de temps le verdict du procès se fera attendre, mais administration et politique oblige, une conclusion rapide est assez peu probable. Et dire que si tout se déroule comme l'entend la FTC, la Chine - de chez qui on anticipait initialement le plus de difficultés pour la validation de l'acquisition - n'aura finalement peut-être même pas eu à lever le p'tit doigt... Pour finir, rappelons aussi que NVIDIA perdra au moins 1,25 milliard de dollars en cas d'échec (et certainement pas mal de fierté), soit le montant de l'acompte non remboursable versé à Arm. (Source)