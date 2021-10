Aujourd'hui, nous allons encore parler d'Alder Lake. Les visuels des boites sont sortis. Pas que cela soit une info révolutionnaire, mais ça permet de commencer à appréhender la chose, et se préparer à l'arrivée du "sauveur" potentiel d'Intel. Tellement d'années à pédaler dans la choucroute quand le concurrent suivait un plan de marche bien huilé, avec des gains non faméliques comme aux plus belles années Intel entre Sandy et Brodwell/Skylake. Les comportements se sont inversés, et c'est le géant bleu la tortue. Pour ceux qui craqueront, et il vaudrait mieux attendre les tests pour se faire un avis, voilà l'objet de vos rêves.

En tout cas, on commence à trouver ces CPU sur le marché noir en Chine, des 12900K avec ses 24 threads et ses 30 Mo de cache. Attention, ce ne sont pas des modèles commerciaux comme nous venons de vous en parler, mais des Intel Confidential, c'est à dire des samples fournis aux partenaires et OEM pour mettre au point le matériel comme les mobales, et il y en a probablement des milliers dans la nature, dont un petit nombre se retrouve sur le marché noir. Pour autant, sans carte mère, c'est limite un porte-clés de luxe, surtout qu'il faut débourser l'équivalent de 700 dollars US pour en toper un. L'affaire est donc peu intéressante, à quoi bon payer le prix du neuf pour ne pas pouvoir l'utiliser avant la date du 4 novembre ?