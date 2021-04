On s'excuse d'emblée pour le titre racoleur et trompeur, en esperant que l'image en miniature aura vendu la mèche bien avant le clic sur la news, il aura alors paru évident que le P7 Neo n'est vraiment pas là pour faire des vagues. Quoi que, il est devenu tellement rare de découvrir une baie 5,25" de nos jours dans la façade d'un boitier, que l'on pourrait effectivement désormais presque considérer un tel choix comme étant courageux et osé ! Le P7 Neo d'Antec est une nouvelle édition révisée — d'où le « Neo » — des P7 Window et Silent de 2018.

On découvre une figure relativement proche de l’ancienne, mais légèrement remaniée ici et là, notamment au niveau de la façade, le changement le plus flagrant étant bien la présence d’une découpe pour le logement d’un lecteur CD-DVD. Esthétiquement parlant, on se rapproche de ce qu’Antec a fait avec son dernier-né P82 Silent, c’est minimaliste, sobre à souhait et sans la moindre source d’émotion — si ce n’est peut-être pour les fanatiques du disque optique. L’exemple parfait du boitier dessiné dans un esprit « sois et tais-toi » ! Ce n'est pas un reproche, qui serait de toute façon très subjective, après tout, il en faut aussi des comme ça.

Rien d'extraordinaire, l'agencement et les capacités du P7 Neo sont très classiques pour un boitier contemporain en entrée de gamme, sans fioritures ni agréments particuliers, sauf la présence de mousse acoustique sur les panneaux latéraux afin d'absorber le bruit et les vibrations. Malgré la présence de 3 ventilateurs installés d'usine, il ne faudrait pas s'attendre a des performances exceptionnelles non plus, la surface de prise d'air à l'avant du boitier bien restreinte, mais c'est un choix cohérent pour un boitier qui favorise clairement le silence. Si malgré tout vous êtes séduit par cet Adonis de la sobriété et de la modestie, n'hésitez pas à visiter la page produit d'Antec pour en apprendre un peu plus. On vous aurait bien communiqué un prix ainsi qu'une date de disponibilité, mais le fabricant n'a rien dit. Cela étant dit, le boitier est d'ores et déjà disponible chez les revendeurs pour 69,99 €.