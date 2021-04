Nouvelle petite étape dans l'épisode de la tentative d’acquisition d'ARM par NVIDIA des mains de SoftBank, annoncée en septembre dernier pour la modique somme de 40 milliards de dollars (12 en cash, 21,5 en actions, jusqu'à 5 sous conditions de satisfaction des performances d'ARM et 1,5 aux employés de ce dernier) !

Pour une fois, on ne se dirigera pas du côté de la Chine ou des USA comme on en a généralement l'habitude, mais de l'Angleterre, mère patrie et terre d'accueil du QG d'ARM Holdings. Alors que les conditions et spécificités de la transaction ont assez naturellement déjà été approuvées par les comités de directions des trois partis impliqués directement - l'acheteur, l'acheté et futur ex-proprio -, naviguer les courants tumultueux de la bureaucratie des autorités de régulations sur les marchés est une autre paire de manches - Chine, Europe, USA et Angleterre, tous les 4 ont leur mot à dire ! Mais l'Angleterre en particulier, ARM étant après tout un géant et un fleuron de l'industrie du pays et dans le monde, actif dans un domaine on ne peut plus sensible, particulièrement ces dernières années.

De ce fait, le projet d'acquisition fait désormais l'objet d'une intervention d’intérêt public exercée à titre quasi judiciaire, en vertu des pouvoirs détenus par le Secrétaire d’État au numérique, de la culture, des médias et du sport, et pour des motifs de sécurité nationale. Cette décision d'intervention a été prise sur conseils de plusieurs responsables de la communauté de sécurité des investissements et la notification officielle correspondante a été publiée avant-hier. Par conséquent, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) doit à présent préparer un rapport détaillé sur les aspects de la concurrence et de la sécurité nationale concernant l'acquisition d'ARM par NVIDIA, et celui-ci devra être déposé au plus tard le 30 juillet 2021 sur le bureau d'Oliver Dowden. Que se passera-t-il ensuite ? Mystère ! Mais on se doute bien que ce rapport pourra peser assez lourd dans la balance du côté anglais.