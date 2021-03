Plus rien ne va en ce moment dans l'industrie du hardware, 2020 avait définitivement lancé 2021 sur la trajectoire d'une année bien pourrie pour qui veut s'assembler un PC tout neuf de A à Z. Un simple upgrade doit désormais de préférence se faire en concertation avec votre banquier, tout particulièrement s'il s'agit de changer le GPU. L'explosion de la demande, et d'autres facteurs microéconomiques et macroéconomiques ont définitivement repoussé l'industrie du semiconducteur - qui jouait déjà un peu trop à l'équilibriste depuis quelques années, il faut le dire - vers ses limites, au moins pour un certain temps. Par conséquent, les stocks habituels sont vidés, les délais de production s'allongent et de surcroît beaucoup de compagnies achètent désormais aussi plus qu'il n'en faut juste au cas où, autant par prudence et que par inquiétude d'un chamboulement soudain. Et forcément, les prix montent !

Dans le cas de la DRAM, TrendForce a déjà observé une hausse entre 3 à 8 % pour le premier trimestre de l'année - ce que nous avions par ailleurs relevé pour vous fin février, où la tendance haussière était effectivement bel et bien visible. Faut-il maintenant vraiment préciser que ce ne serait pas encore parti pour s'améliorer ? Eh oui, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, nous ne sommes pas des autruches et tous les sujets (ou presque) mériteront toujours d'être abordés, quand bien même certains préféreraient se cantonner aux nouvelles du monde des Bisounours au point de s'en vanter, libre à eux.

En tout cas, TrendForce s'est encore rangé du côté des cyniques et des pessimistes, et alimente encore un peu l'effet de panique en anticipant dès à présent une nouvelle hausse supplémentaire de 13 à 18 % des prix des contrats de vente de DRAM du second trimestre toutes catégories confondues, assez pour provoquer par la suite une augmentation des prix jusqu'à 20 % pour la mémoire des serveurs, 10 à 15 % pour celle destinée aux cartes graphiques, et jusqu'à 20 % pour les prix de la DRAM du grand public... Que dire de plus ? De serrer les fesses, méditer et patienter ? Au moins, maintenant que le printemps arrive, on pourra passer du bon temps à l'extérieur... Oh wait !