Anandtech a eu vent (prout) de l'existence d'un nouveau niveau de turbo qui serait dévolu à la seule série 11900, ce qui inclut les K, KF, mais exclut le 11900. Avant de le nommer, il est bon de rappeler quels sont ceux déjà en action dans les CPU Intel, plus ou moins selon les séries.

La fréquence de base, quasiment jamais atteinte, correspond à la fréquence minimale garantie lorsque le CPU doit consommer moins que son TDP. Le Turbo Boost 2.0 (TB2) correspond à la fréquence déterminée par Intel à laquelle les coeurs fonctionneront. Par exemple 5 GHz sur 1 et 2 coeurs, 4.9 sur 3 et 4 coeurs, etc. Il existe aussi le Turbo Boost 3. Ce dernier définit une fréquence maximale supérieure encore lorsqu’un ou deux coeurs seront chargés, et ce uniquement sur les meilleurs coeurs. Du coup, la TB3 offre plus de patate que le TB2 lorsque 2 coeurs maxi sont chargés. Il y a également, depuis Comet Lake, le Turbo Velocity Boost ou TVB. Si la température est inférieure à 70 °C, l'ensemble du CPU profitera d'un boost de 100 MHz par rapport aux fréquences TB2. Vous comprenez que plus votre CPU est refroidi efficacement, plus il sera sujet au TVB.

Et enfin, voilà le nouveau niveau de boost, l'Adaptive Boost Technology (ABT). Lorsque 3 coeurs ou plus sont actifs, ce turbo essayera de fournir la patate maximale dans l'enveloppe de consommation du CPU, supplantant le TB2. Et il remplace également le TVB lorsqu'il y a 3 coeurs ou plus d'activés. Voilà ce que cela donnerait sur le 11900K selon notre confrère.

Voilà donc le schéma fonctionnel, vous voyez qu'il y a plein de clauses suspensives, mais surtout le juge reste la consomamtion. Nous verrons lors des tests !