Début du mois = film cochon sur Canal+ bilan des cours de la RAM. Fin décembre, début janvier, nous avions vu que ça repartait à la hausse, sans que ce soit dramatique pour autant, loin de là. Depuis, la pénurie sur l'IT a frappé tout le monde, les prix ont grimpé, certaines marques ayant même avoué qu'elles allaient majorer leurs tarifs, bref, ça sent pas bon en ce moment. Est-ce que la RAM y échappera ?

Eh beh non ! Comme vous pouvez le voir, ça repart à la hausse, et ça se ressent assez sur les prix de tous les kits de DDR4, et même DDR3. En effet, le cours de la DDR3 atteint son niveau de février 2019, tandis que celui de la DDR4 retrouve celui d'avril 2019. Et plus on retrouve les prix de janvier 2018, plus notre anus prend cher ! Dans cette optique, on ne voit pas bien comment les choses pourraient changer dans les mois qui viennent, et on peut également se poser des questions pour la DDR5 et son introduction, ça sent les prix de malade avec peu de production, et une conjoncture défavorable. Au final, si vous aviez besoin de RAM, ne tardez pas trop parce que l'avenir ne s'annonce pas spécialement joyeux dans ce contexte. Le monde est fou !