C'est un coup dur au même titre que l'annulation du Computex. Les CES 2021, qui devait se tenir du 6 au 9 janvier 2021 vient d'être purement et simplement annulé, dans sa forme actuelle. En effet, l'explosion du COVID 19 dans le monde et surtout aux Etats-Unis où la politique mise en place par l'administration Trump relève du pur fiasco, impulsée par un président quasiment irresponsable qui distille des messages et des attitudes contradictoires sur la conduite à tenir (grippette, désinfectant intraveineux, masque inutile, retard d'organisation tout en ayant eu 1 mois d'observation sur la maladie en Europe, etc), le tout saupoudré d'intérêts personnels en vue de briguer la Maison Blanche (finalement porter le masque donne une bonne image responsable pour des élections). Bref, quand le capitaine ne sait pas où il va, les moussaillons rament.

Dans ce contexte viral, il était impossible pour les organisateurs de poursuivre l'organisation du CES. Si la situation le permet, l'édition 2022 se tiendra correctement, mais en l'absence totale de traitement efficace, il faut acter la vie actuelle comme étant la seule qui ait un sens, du moment que le port du masque est respecté, et que le bisou aux proches/amis a disparu. À supposer qu'un vaccin soit trouvé, faut-il encore qu'il soit immunisant, qui est le point qui divise la communauté scientifique à cause des récidives chez certains patients.

Toutefois, ce salon était un des plus gros, et des plus importants, puisque c'est souvent là ces dernières années que le grosses boites y dévoilaient tout ou partie de leurs plans. La formule retenue serait également digitale, traduire par des vidéos de présentation des produits, mais tout contact physique sera annihilé. Pour autant, la fin d'année risque d'être chaude, AMD ayant planifié RDNA2 et Zen 3, Nvidia Ampere Gaming, restera Intel ?

