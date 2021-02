Dans un contexte d’affreuse pénurie de semi-conducteurs — au point de paralyser la production automobile, faute de puces disponibles — le Comptoir a décidé de voyager au pays magique de Dorothée afin de sauver ses deux idoles : le géant PC Master Race et Citroën. Ainsi, c’est sur un destrier magique intemporel que Pascal, sponsorisé par le reste de l’équipe, s’est retrouvé sur les traces des GPU perdus à la recherche d’une fab oubliée qui, parait-il, remplirait les fouilles de qui la trouverait.

Or, dans les contrées aussi lointaines que le papier peint de Windows XP, il n’y a pas fouille, c’est pourquoi une voiture puissante, polyvalente et fiable était nécessaire. Voilà qui tombe bien, la BX Sport fète ses 36 ans tout pile le 19 février dernier, de quoi faire sortir le jus des deux gros carburateurs Solex et d’astiquer le pot d’échappement avant que la belle nous crache à la figure ses 126 chevaux et son 0 à 100 en 9,1 secondes, presque autant que la balance de notre cher Nicolas quand il dévore un double tacos.

Là où on va, Marty, on a pas besoin de route !