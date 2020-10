En dépit des mesures de restriction commerciale prise par Washington, les affaires continuent pour SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation, le principal fondeur chinois). En effet, la firme Innosilicon, conceptrice de puces chinoises, a annoncé avoir réussi son premier tape-out, c’est-à-dire le premier exemplaire de présérie d’une nouvelle gamme de SoC.

Cependant, nous ne savons rien de la nouvelle venue, si ce n’est qu’elle utilise un procédé nommé FinFET N+1 de SMIC, dont les caractéristiques seraient similaires au 7 nm des concurrents TSMC et Samsung, sans utiliser les EUV. Par rapport au 14 nm (de SMIC), ce N+1 serait 20 % plus performant et réduirait de 57 % la consommation énergétique : appétissant, n’est-ce pas ? Rien n’étant par contre magique, le rendement serait moindre qu’un vrai 7 nm, et la précision de la gravure insuffisante pour des applications haute-performances, ce qui restreint son utilisation aux puces basse consommation. Pour comparer à un géant bien connu du secteur, Intel, les procédés de lithographie de SMIC devraient rattraper ceux du géant bleu d’ici 2023 — si tant est que les progrès suivent une évolution constante.

SMIC n’est pas, et de loin, leader dans son domaine...

À ce N+1 succéderait un N+2, toujours sans EUV du fait des complications commerciales avec les États-Unis : SMIC requiert en effet des machines manufacturées par ASML (la commande se chiffrerait à 150 millions de dollars), qui tombe sous le joug du bannissement. À voir comment la situation sera menée à évoluer dans ces conditions, mais il y a fort à parier que la Chine cherchera à pallier l’expertise occidentale par de la production maison : s’adapter ou mourir, voilà l’avenir des entreprises du numérique de l’Empire du Milieu ! (Source : CNTechPost)