Nvidia vient de lancer ses pilotes Geforce 457.51 WHQL, qui accompagnent la disponibilité des RTTX 3060 Ti. Comme on s'y attendait, le stock dispo à l'instant I a fondu comme neige au soleil, et encore la neige résiste plus encore au réchauffement ! Il y a également des bugs résolus, des écrans bleus touchaient les RTX Ampere en sortant de l'état de veille. Même panne pour toutes les cartes avec Chrome en regardant des vidéos. Ansel et Freestyle pouvaient planter en sortant du jeu Squadrons, et ne plus marcher avec aucun autre jeu, c'est résolu. Enfin le Lenovo Y740 plantait en sortie de veille avec un beau BSOD, c'est réparé. Et c'est tout !