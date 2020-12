Vous êtes l'un des heureux élus ayant posé la main sur une RTX 3000 ou un RX 6000, mais votre 24" FHD fait clairement tâche maintenant ? Pourquoi ne pas voir les choses en grand ? En très grand même, en optant pour un écran de 49" à dalle incurvée ? On vous parle de l'un des modèles les plus prisés du moment, le Samsung G9 Odyssey ! Généralement vendu 1499 €, vous le toucherez à 1320 € chez Matos.net, grâce au code PANTHER qui vous octroie une remise de 12% ! Et comme si cela ne suffisait pas, une ODR est en cours chez Samsung et vous fera récupérer 100 € sur le modèle !

La bestiole, si vous n'en avez pas entendu parler, est un écran incurvé (1000R) de 49", affichant une définition DQHD de 5120x1440, soit celle de deux écrans QHD côte à côte. Comme toutes les dalles haut de gamme il est compatible Display HDR1000, l'écran offre une luminosité moyenne de 420 cd/m² (1000 max) et un contraste statique de 2500:1. Le temps de réponse annoncé est de 1ms (GTG) et la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Nous sommes clairement sur un écran de compétition. Évidemment le modèle supporte les technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync Premium Pro du côté d'AMD. Du côté de la connectique, vous aurez deux ports DP 1.4, un port HDMI 2.0 et deux ports USB 3.0. Et ce qui rendra l'écran encore plus performant, c'est son éclairage à l'arrière, de quoi rendre votre expérience Uuuuunbelivable ! Vous cherchiez justement de quoi vous en mettre plein la vue ? Notre lien est disponible pour vous faire plaisir. Et remerciez Vaark pour le partage aussi.