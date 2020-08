AMD a confirmé, maintes fois, que Zen 3 via Vermeer arriverait en fin d'année. Cela fera plus d'un an que Zen 2 occupe l'espace avec le succès qu'on lui connaît, mais à présent, les yeux se tournent vers l'avenir. Si en applicatif, Zen 2 n'a laissé aucune chance à Intel, en gaming, ça se resserre, mais il reste encore un pouillème à grappiller pour battre le concurrent sur son terrain de prédilection.

Igor's Lab a obtenu des infos sur cette génération Ryzen 4000 desktop, basée sur Zen 3, à ne pas confondre avec Ryzen 4000G basé sur Zen 2. Le vénérable du hardware a obtenu l'OPN du prochain 16 coeurs / 32 threads de la firme rouge, alias 4950X logiquement.

00-000000059-52_ 48/35 _ Y

Comme vous le savez, les deux derniers nombres représentent les fréquences les coefficients appliqués lors de la fréquence de base et celle en turbo sur un seul coeur. L'engin pédalerait vite, avec 4,8 GHz sur un seul coeur, nous rappelons quand même que le 3950X dans les mêmes conditions mouline de 3,5 à 4,7 GHz.

Igor parle également d'une fonctionnalité qui fera son introduction lors du lancement de Vermeer, c'est l'ajustement de la tension par coeur, fonctionnalité présente chez Intel avec les Comet Lake. Au final, les Ryzen 4000 semblent partis sur de bons rails, AMD arrivera-t-il à offrir un boost à 5 GHz sur ses puces finales, comme pour marquer le coup psychologiquement plus qu'il ne l'a fait avec les désastreux Centurion ?