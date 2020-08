Petit tour d'horizon des prix des puces de 512 Mo de DDR3 et DDR4. À la fin de l'année 2019, on a recommencé à s'exciter parce que les prix remontaient gaillard. Et ce jusqu'au mois de mars 2020 où le COVID a eu la bonne idée de mettre la planète sur OFF. Depuis, les prix chutaient tranquillement de nouveau, voyons où ça en est en ce mois d'août.

Eh bien ça continue doucement, avec une perte en valeur absolue supérieure pour la DDR3, qui reste quand même à un niveau élevé pour une mémoire qui appartient au passé. Quant à la DDR4, on arrive quand même à s'équiper pour moins de 130€, moyennant 32 gigots dans votre machine. Vous pouvez retrouver notre dernier Bon Plan d'ailleurs, qui indique une baisse encore de quelques euros par rapport aux prix de juillet.

Si vous voulez rester sur votre plateforme, on ne saurait que trop vous conseiller de basculer sur 32 Go, en effet des jeux comme Flight Simulator 2020 vont en demander une quantité industrielle, sans parler de dernier Horizon Zero Dawn qui arrive à en pomper quasiment 20 en UHD sur notre machine à titre d'exemple. Il y a fort à parier que cela deviendra vite le standard lorsque la DDR5 arrivera !