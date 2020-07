L’autre jour, nos voisins de 3DCenter.org se sont « amusés » au jeu de spéculer sur le contenu de la future gamme de Radeon, hypothétiquement les RX 6000. Enfin, ce n’est pas que le fruit de l’imagination, puisqu’ils se sont naturellement basés sur les rumeurs circulant, parfois plusieurs fois, depuis des mois - malheureusement peu diversifiées et peu de nouvelles vraiment fraiches ont fait surface ces derniers temps. Pour l’anecdote, il paraît aussi qu’AMD attendrait volontairement le lancement des RTX Ampere pour introduire sa nouvelle génération, alors que le GPU Navi 21 serait en réalité « taped-out » depuis l’automne dernier, ce qui serait toutefois cohérent si la plus grosse des futures Radeon a vraiment de quoi lutter avec le haut du panier des futures RTX 3000.

Jusqu’à présent, on a donc surtout entendu parler de Navi 21 et Navi 23 - Navi 22 mentionné récemment sera fort probablement une exclusivité Apple et Navi 31 plutôt l’un des futurs GPU de la génération suivante RDNA3 (voir cette brève). En tout cas, les rumeurs laissent suggérer qu’AMD aurait planifié au moins deux puces pour animer la prochaine gamme RX 6000 et qui pourrait donc parfaitement servir pour équiper soit la totalité des futures références, soit la moitié si AMD opte pour le renommage des Navi 1x ou possède d’autres puces Navi 2x encore inconnues.

Trucmuch Les Radeon RX 6000 (et RX 5000) Hypothèse 1 : 2 nouvelles puces + 2 renommage Hypothèse 2 : 2 nouvelles puces Hypothèse 3 : 4 nouvelles puces Et l'hypothèse RTX Alors ? Quand ? Très haut de gamme RX 6900 Navi 21 Navi 21 Navi 21 GA102 : RTX 3080 Ti + RTX 3090 + Titan Q3 2020 Haut de gamme RX 6800 Navi 23 Navi 21 Navi 23 GA102 : RTX 3080 GA104 : RTX 3070 (Ti) + RTX 3060 Ti Q3/Q4 2020 Milieu de gamme RX 6600/6700 (RX 5600/5700) Navi 10 Navi 23 Navi 2x GA106 : RTX 3060 + RTX 3050 Ti Q1 2021 Entrée de gamme RX 6500 (RX 5500) Navi 14 Navi 23 Navi 2x GA107 : RTX 3050 Q1 2021

Bien entendu, il n’y a potentiellement aucune vérité dans ce tableau, mais qui parait ne pas avoir été trop tiré par les cheveux non plus, toutes les hypothèses semblent effectivement relativement valides et on peut raisonnablement penser que l’une d’entre elle sera bel et bien la bonne (ouais, on ne se mouille pas), y compris pour la prochaine gamme RTX 3000. En fin de compte, peu importe la manière dont c’est fait, tant que l’on peut enfin assister à nouveau à une bataille d’égal à égal sur le (très) haut de gamme, terrain dont AMD a tout de même été absent un peu trop longtemps. Plus qu’à patienter encore un peu ? (Source)

