On le sait, c'est le 18 août que la Raymonde déploiera les ailes de son jeu d'avion resté trop longtemps dans le hangar, se faisant chiper la vedette par X-Plane et d'autres jeux plus pointus encore. Avec FS 2020, la Raymonde devrait mettre tout le monde d'accord sur le genre : le roi, ça doit être lui, et personne d'autre ! Pour y parvenir, des millions de Go de données, un moteur flambant neuf, et des paysages à couper le souffle. Qui dit Microsoft dit Windows Store et UWP. Ça, en revanche, ça ne plait pas toujours à tout le monde, alors Mr MS a décidé que le jeu serait également distribué par la plateforme encore leader du dématérialisé, Steam.

Les tarifs et les versions sont identiques à l'UWP, mais c'est Steam, donc ça rassurera certains qui n'ont toujours pas digéré la chose depuis 5 ans que Windows 10 est lancé. On pestera encore et toujours sur les prix de malades made in Raymonde, d'ailleurs le contenu des versions n'est pas extraordinaire, de 20 à 30 avions selon la mouture choisie, et pour ce qui est des aéroports, ce n'est guère mieux. FSX en son temps était autrement plus riche, mais visuellement ce n'était pas trop ça. Vous le savez, et surtout si vous avez un joystick + boitier des gaz, vous pourrez décoller également à partir de Steam.