Bien que Zen2 est sorti il y a presqu'un an sur nos machines personnelles, la version EPYC destinée aux serveurs de données et aux intégrateurs est arrivée plus tardivement au sein des entreprises, les parcs informatiques étant rarement changés tous les 2 ans. Et parmi les plus gros clients qui s'étaient engagés à utiliser la nouvelle monture rouge, Amazon a fait attendre ses utilisateurs depuis novembre pour le passage des ses serveurs AWS avec les CPU EPYC Rome, avec une famille dénommée C5a. Un changement qui permet de proposer des serveurs allant jusqu'à 96 cœurs virtuels, pour 48 cœurs physiques au maximum utilisant le SMT.

Détails de l'offre proposée par Amazon sur sa famille en EPYC Rome

L'offre globale est basée sur des AMD EPYC 7R32 donc, un modèle spécialement conçu pour les besoins d'Amazon. Par contre, nous ne savons pas s'il s'agit de modèles à 48 cœurs uniquement - ce qui correspondrait à l'offre - ou à 64 cœurs - ce qui augmenterait la densité - puisque les caractéristiques autres que la fréquence maximale de 3,3 GHz n'ont pas été données. Anandtech a réalisé quelques tests pour observer comment les fréquences se comportent en charge, et c'est loin d'être mauvais : 1,8 GHz au repos, et les 3,3 GHz se tiennent quelques minutes sur l'ensemble des cœurs avant de descendre à 3,2 GHz, voir 3,1 GHz sur certaines applications, ce qui n'est pas une grosse perte en soit. Cela fait un pas de plus dans la popularisation de l'architecture Zen dans le monde professionnel, et aide Amazon a se renforcer dans sa conquête de l'hébergement web et du cloud computing.