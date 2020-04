Cela faisait un sacré bout de temps que l’on n’avait pas abordé le sujet du classement des sites les plus visités, nos dernières brèves remontent même à 2014 et 2015 — une éternité ! Naturellement, ce sont deux actualités que l’on vous invite à revisiter dans la foulée afin de pouvoir mieux faire la comparaison avec les prochains chiffres.

Parce qu’il s’agit toujours d’une référence en matière de statistiques du genre, on exploitera les informations collectées par Amazon et publiées sur son site Alexa. Néanmoins, les chiffres d’un seul fournisseur ne fourniront qu’une vision d’ensemble limitée à sa méthode et son interprétation maison, plus ou moins représentative, mais peut-être pas objective à 100 % — après tout, Internet est le fonds de commerce d’Amazon AWS et dont dépendent aussi ses sites d’e-commerce et de streaming.

De ce fait, pour équilibrer un peu les choses, on prendra également aussi en compte les chiffres collectés par SimilarWeb, une entreprise britannique spécialisée dans la technologie de l’information à la sauce « Big data », fournissant des services d’Audience, de forage de données et d’Informatique décisionnelles à d’autres entreprises. Normalement, de quoi profiter d’une analyse un tantinet plus neutre, mais surtout d’une méthodologie différente et plus transparente.

Nous nous cantonnerons dans les deux cas aux statistiques disponibles gratuitement, c’est-à-dire le top 50 du Oueb. Alors, qu’est-ce que ça donne ? Eh bien, on se rend très vite compte que le top 5, et même le top 10, n’a que très peu évolué ces dernières années.

L’empire Tech américain domine toujours le classement avec Google (et assimilés), Facebook, Amazon et Microsoft (et assimilés), et même les dinosaures Yahoo et MSN. De manière générale, les plateformes de streaming/vidéos sont évidemment présentes en force, que ce soit pour les films et séries (Netflix), les jeux vidéo (Twitch) ou le pr0n (torrents et sites dédiés, a-t-on encore vraiment besoin de les nommer ?), le confinement ayant certainement assez inévitablement contribué à renforcer certaines tendances à l’échelle nationale, autant que mondiale.

D’ailleurs, on rappelle que ces plateformes, réputées pour être lourdes et gourmandes, ont très rapidement été (re)pointées du doigt pour leur impact sur les connexions Internet des foyers en marge de la pandémie ! En conséquence, la majorité a opté progressivement pour une réduction systématique de la qualité d’affichage et de diffusion par défaut. Accessoirement, souvenons-nous aussi du regain massif d’utilisateurs chez Steam, qui bat un nouveau record presque tous les jours au fur et à mesure que le confinement s’éternise.

L’e-commerce aussi est de la partie, très clairement dominé par Amazon et Aliexpress, et avec Cdiscount pour seul représentant vraiment local, à moins d’y inclure aussi l’incontournable Leboncoin.

Le reste est assez téléphoné avec un condensé de sites d’opérateurs locaux divers, de banques et de services plus ou moins populaires. Une poignée de sites d’actualités généralistes aussi, jeuxvideo.com est seul à faire partie d’une presse dite spécialisée, une hémorragie que l’on mettra partiellement sur le dos des réseaux sociaux et de Reddit, plus démocratisés que jamais comme sources de fake news de nouvelles fraiches. Enfin, on constate aussi que les moteurs de recherches alternatifs ont encore du mal à s’imposer, par exemple, l’absence dans le classement du français Qwant, mais la présence (curieuse ?) d’Ecosia.org — un moteur de recherche à vocation écologique d’origine allemande lancé en 2009 ! Il faut croire que les Français sont finalement tout de même assez écolos dans l’âme et ont été séduit par la promesse d’Ecosia de planter un arbre environ toutes les 45 recherches effectuées par un individu.

Et le Comptoir ? Certes, le top 100 est encore bien loin, mais on est là, mains sur… le volant, on progresse et on compte toujours autant sur votre aide pour y arriver, même si c’est pour 2099 ! Bon, rendez-vous après l’été pour notre second coup d’œil annuel ?

Top 50 - Sites, toutes catégories En France, selon Alexa (Mars 2020) En France, selon SimilarWeb (Mars 2020) Le Monde, selon Alexa (Mars 2020) Le Monde, selon SimilarWeb (Mars 2020) 1 Google.com Google.com Google.com Google.com 2 Youtube.com Facebook.com Youtube.com Youtube.com 3 Google.fr Youtube.com Tmall.com Facebook.com 4 Wikipedia.org Google.fr Facebook.com Twitter.com 5 Facebook.com Orange.fr Baidu.com Baidu.com 6 Amazon.fr Amazon.fr Qq.com Instagram.com 7 Yahoo.fr Twitter.com Sohu.com Xvideos.com 8 Live.com Leboncoin.fr Login.tmall.com Wikipedia.org 9 Bongacams.com Wikipedia.org Taobao.com Yahoo.com 10 Orange.fr Live.com Yahoo.com Pornhub.com 11 Netflix.com Pornhub.com 360.cn Xnxx.com 12 Reddit.com Yahoo.com Jd.com Yandex.ru 13 Livejasmin.com Instagram.com Wikipedia.org Vk.com 14 Padlet.com Xvideos.com Amazon.com Amazon.com 15 Leboncoin.fr Lemonde.fr Sina.com.cn Live.com 16 Free.fr Xnxx.com Weibo.com Yahoo.co.jp 17 Chaturbate.com Francetvinfo.fr Pages.tmall.com Naver.com 18 Lemonde.fr Xhamster.com Live.com Netflix.com 19 Twitch.tv Free.fr Reddit.com Google.com.br 20 Index-education.net Credit-agricole.fr Netflix.com Reddit.com 21 Microsoft.com Sfr.fr Xinhuanet.com Office.com 22 Pornhub.com Lefigaro.fr Zoom.us Xhamster.com 23 Lefigaro.fr Ouest-france.fr Okezone.com Ok.ru 24 Pole-emploi.fr 20minutes.fr Blogspot.com Qq.com 25 Bing.com Netflix.com Office.com Mail.ru 26 Ebay.fr Programme-tv.net Vk.com Linkedin.com 27 Credit-agricole.fr Leparisien.fr Csdn.net Whatsapp.com 28 Vk.com News.google.com Instagram.com Ebay.com 29 Jeuxvideo.com Labanquepostale.fr Microsoft.com Pinterest.com 30 Microsoftonline.com Cdiscount.com Alipay.com Bing.com 31 Labanquepostale.fr Bfmtv.com Yahoo.co.jp Msn.com 32 Sfr.fr Pole-emploi.fr Bing.com Bilibili.com 33 Cdiscount.com Ebay.fr Google.com.hk Microsoft.com 34 France.tv Google.com.br Twitch.tv Globo.com 35 Laposte.fr Jeuxvideo.com Bongacams.com Zoom.us 36 Ouest-france.fr Journaldesfemmes.fr Microsoftonline.com Amazon.co.jp 37 Francetvinfo.fr Pinterest.fr Livejasmin.com Google.de 38 Yggtorrent.se Linkedin.com Twitter.com Rakuten.co.jp 39 Xhamster.com Index-education.net Panda.tv Amazon.de 40 Caf.fr Boursorama.com Zhanqi.tv Microsoftonline.com 41 20minutes.fr Ameli.fr Tribunnews.com Google.co.jp 42 Office.com Laposte.net Stackoverflow.com Cnn.com 43 Zoom.us Leclercdrive.fr Naver.com Bit.ly 44 Ecosia.org Linternaute.com Tianya.cn Paypal.com 45 Aliexpress.com Marmiton.org Amazon.co.jp Uol.com.br 46 Blogspot.com Msn.com Google.co.in Docomo.ne.jp 47 Allocine.fr Youporn.com Aliexpress.com Roblox.com 48 Programme-tv.net Outbrain.com Worldometers.info Twitch.tv 49 Boursorama.com Office.com Mama.cn Worldometers.info 50 Msn.com Laposte.fr Ebay.com Duckduckgo.com

Certif' double, parce qu'on peut, na !