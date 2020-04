Avec la popularité croissante du rétrogaming, les consoles anciennes prennent de plus en plus de valeur, et leur esthétique revient lentement à la mode. Une aubaine pour les moders, qui ne demandent que de nouvelles idées pour les projets les plus fous.

Ici, rien n’est vraiment déluré, mais le défi reste de taille (ou pas, comme vous le verrez) : intégrer un PC de 2020, x86 donc, dans l’enveloppe d’une GameCube, tout en conservant au maximum l’esprit de la console de Nintendo. La tâche n’est pas aidée par le format cubique et la taille ridiculement petite de l’appareil, dans laquelle même un mini-ITX dépasse. La solution : le format mini-SFX, récupérée d’un ASRock DeskMini A300 (ainsi que l’alimentation correspondante), un facteur de force qui contraint d’abandonner tout espoir de carte graphique dédiée dans le produit fini. Pour rester sur les composants, l’APU retenu est le Ryzen 3 3200G, un processeur équipé d’une partie graphique suffisamment couillue pour l’émulation tout en restant raisonnable thermiquement. Côté RAM, 16 Go de DDR4 SO-DIMM de chez GAMING SKILL ont été utilisés, ainsi qu’un SSD OCZ de 500 Go.

Les ports des manettes ont pu être réutilisés, reliés à grand coup de soudures à de multiple fils, puis à un adaptateur USB acheté pour l’occasion ; une opération répétée pour le ventilateur et le bouton d’alimentation. Petit point négatif, le lecteur de mini-CD n’a pas pu être converti, et ne conserve plus qu’une fonctionnalité esthétique. Gabarit mini oblige, l’intérieur se compose donc essentiellement d’une purée de câbles, mais l’œil non averti n’y verra que du feu. Alors, tentés par un montage similaire ? (Source : Tom’s Hardware)