Avec les différents événements internationaux qui durent depuis la fin de l'année 2019, tel que les tensions commerciales entre les différents pays producteurs de puces ou la récente épidémie de Covid-19, les doutes commencent à planer sur l'état du marché des semiconducteurs pour 2020. En effet, une très grande majorité des exploitations se trouvent dans des pays touchés par ces problèmes, amenant dans les cas extrêmes à des fermetures d'usines ou de boutiques. Mais à savoir, l'année 2019 n'a pas été très agréable non plus pour les fabricants, pour qui la mémoire s'est beaucoup moins bien vendue que par le passé - et ce qui fait notre bonheur - et qui a amené à une décroissance de 12 % sur le chiffre d'affaires global, passant de 469 milliards de dollars (2018) à 412 milliards (2019).

Initialement, une hausse était prévisible pour 2020, notamment grâce à l'arrivée de nouvelles technologies de mémoires - LPDDR5 et NAND 128 couches - ou la standardisation du 7nm EUV. De plus, le récent traité entre la Chine et les USA permet de limiter le risque de guerre commerciale, chacun ayant réussi à trouver un terrain d'entente. Mais l'arrivée du coronavirus en Chine a fini par bloquer certaines usines, affectant certains fabricants sur leurs capacités de production et leurs stocks.

Pour rétablir rapidement la situation, des solutions sont appliquées, comme utiliser les usines présentes sur d'autres territoires, ou de faire appel aux plus petites sociétés présentes localement. Il faut aussi rappeler que si les chiffres peuvent avoir une corrélation avec l'épidémie actuelle, il ne faut pas oublier que pour certains fabricants il s'agit d'une mauvaise saison en général, et qu'il faudra attendre l'arrivée du printemps et des beaux jours pour vérifier si les prédictions annoncées comme moroses pour ce début 2020 seront vraies, ou s'il s'agit d'une panique passagère. (source : Semiwiki)