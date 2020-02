Il faut dire que Thermaltake ne se foule pas de trop avec sa série Commander, dont nous avions déjà découvert les modèles de série C l'année dernière et par ailleurs tâté de nos propres paluches la référence Commander C33 ! En fait, le principe est que chaque boîtier est une quasi-copie de l'autre avec une base commune, parfois uniquement à quelques centimètres près et une quantité différente de mesh en façade. Pratique, ça permet de multiplier facilement les références et d'afficher un catalogue virtuellement bien rempli.

Ainsi, preuve que l'imagination aussi a ses limites, on ne sera absolument pas surpris de voir que les Commander G ressemblent furieusement aux premiers Commander C, et que les trois déclinaisons du jour, Commander G31, G32 et G33 sont des triplés presque parfaits, un simple swap de façade et roulez jeunesse, enfin presque. Pour vraiment les différencier, rien ne vaut donc un tableau !

La troupe des Commander G (cliquez pour agrandir) !

Thermaltake G31 TG ARGB G32 TG ARGB G33 TG ARGB Dimensions 445,57 x 225 x 471 mm 462 x 225 x 472 mm 442 x 225 x 472 mm Matériaux Verre trempé 4 mm, acier SPCC Poids 7,7 kg 7,74 kg 7,72 kg Mobale Mini-ITX à ATX 7 + 2 slots d'expansion Restrictions Ventirad CPU : 165 mm Alimentation : 160 à 200 mm (avec ou sans rack HDD) GPU : 300 mm (verticalement, 45 mm en épaisseur) Ventilation Avant : 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, 2 x 200 mm Dessus : 2 x 120 / 140 mm Arrière : 1 x 120 / 140 mm Radiateurs Avant : 1 x 280 / 360 mm Dessus : 1 x 240 mm Arrière : 1 x 120 mm Stockage 2 x 3,5 / 2,5" (rack amovible) 2 x 2,5" I/O 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 1 x interrupteur RGB, 1 x audio 3,5 mm Autre(s) 1 x 200 mm Pure 20 PWM ARGB inclus en façade 2 slots verticaux pour la carte graphique (riser PCIe non fourni) filtre magnétique sur le dessus Filtre standard dans la base Prix ? Page Produit G31 TG ARGB G32 TG ARGB G33 TG ARGB

Voilà, c'est pas fou, c'est même très basique, mais ça correspond en tout point au boîtier mainstream moderne, qui fait un peu de tout et cherche à couvrir autant de choses que possible, sans spécialité ni design particuliers. Il manque encore les prix et la disponibilité pour chaque modèle. En sachant qu'un Commander C33 TGB ARGB - à peine plus gros, mais avec deux ventilateurs 200 mm - se négocie au tarif conseillé pour 99,90 €, il est réaliste de penser que les Commander G devraient se positionner dans la fourchette des 59,99 - 79,90 €, et à ces prix-là, il y a forcément énormément de monde en face !

En tout cas, l'un des trois ne manquera certainement pas de nous passer entre les pattes pour une session de torture et permettre de déterminer si cette énième recette de Commander en vaut réellement le détour.