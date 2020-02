On en entend parler depuis longtemps, on pensait même le découvrir en janvier, et finalement il n'en fut rien. Aujourd'hui, le chipset B550, a priori produit par ASMedia, brille par son absence, et on ne peut donc pas répondre de manière officielle à la question : y aura-t-il une gestion des lignes PCIe 4.0 ? Sachez-le, on n'a toujours pas de nouvelles.

Mais étrangement, voilà qu'on a droit à une carte mère signée ASRock, entière, et terminée ! Sauf qu'elle est animée par le B550A qui est, comme vous le savez tous, un rebadgeage du B450, et destiné aux OEM, pour faire croire à de la nouveauté alors que pas du tout en fait. Et malgré tout il est assez rarement repris. Donc il ne faut pas s'emballer et s'enthousiasmer pour cette carte mère au demeurant très basique et µATX, mais pas sans VRM, et attendre qu'AMD parle du B550 comme alternative moins chère que le X570. Pour ce qui est de l'OEM, ne tombez pas dans le panneau, ils n'ont pas en exclusivité l'exploitation du B550, mais jouent sur le rebadgeage du B450 en B550A, choix de nom on ne peut plus facilitateur de trouble et de confusion. Sauf si on lit CDH pardi.