C'est au Computex 2018 que Seasonic avait montré pour la première fois son concept d'alimentation équipée d'une batte câblée, puis une seconde fois au Computex de l'année suivante, le constructeur n'était visiblement pas pressé de commercialiser le truc, ce qui nous parait toutefois assez normal pour un objet cherchant à bouleverser un peu les habitudes.

Baptisé Connect, l'innovation a pour objectif de simplifier le câblage du PC et sa gestion en déportant la totalité de la connectique de l'alimentation sur un module externe, un sorte de hub, désormais le seul objet branché directement au bloc d'alimentation via une prise assez courte aux câbles de gros calibre. Bien sûr, un tel changement imposera naturellement son nouveau lot de câbles adaptés aux nouvelles conditions, toujours avec tous les connecteurs ATX, EPS, PCIe, etc. habituels que l'on connaît bien, si ce n'est qu'ils sont beaucoup plus courts, étant donné la distance désormais réduite entre le hardware et son alimentation.

À voir si les tous les boîtiers seront vraiment compatibles avec le nouvel objet (certainement pas), qui doit se coller au dos du plateau de la mobale avec des aimants. En tout cas, une fois le concept maîtrisé et avec un boîtier adapté, l'alimentation Connect devrait en théorie faciliter un rangement propre et optimal des câbles sans trop de se casser la tête ou devoir y passer des heures, dixit le slogan de Seasonic pour son système Connect : "One Clean Solution" !

Pour ce qui est de l'alimentation, nommée Seasonic Connect SSR-750FA, il ne s'agit ni plus ni moins d'une PRIME 750 W certifiée 80PLUS Gold (OneSeasonic-ifiée en PRIME GX) légèrement modifiée, comme vous pouvez facilement le constater sur les photos. Elle fait seulement 14 cm de long, intègre un ventilateur au roulement hydrodynamique et a priori toutes les qualités électriques des autres blocs PRIME. Cependant, on regrettera un peu qu'elle n'ait pas mérité les 12 ans de garantie comme toutes ses consœurs PRIME depuis 2017, y compris les modèles 80PLUS Gold, elle est ici réduite à 10 ans. Enfin, le câblage proposé comprend l'ATX 24 pins, deux EPS 4 + 4 pins, 4 prises PCIe 6 + 2 pins, 8 à 10 prises SATA et jusqu'à 3 molex 4 pins - assez pour satisfaire les plus grosses configurations.

Si on ne doutera pas des qualités de la SSR-750FA en tant qu'alimentation analogique, un domaine où le constructeur n'a plus à faire les preuves de son expertise, il faudra maintenant tout de même prouver l'intérêt pratique de la solution de Seasonic et si celle-ci vaut vraiment le détour. Par ailleurs, il faudrait aussi que le fabricant publie une liste de boîtiers certifiés compatibles ou au moins motive les constructeurs à l'indiquer sur leurs fiches produits, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce sera forcément une information indispensable avant achat. Le prix non plus n'est pas connu ; à titre indicatif, une PRIME GX-750 modulaire standard se négocie aux alentours des 160 euros (mais avec 12 ans de garantie).