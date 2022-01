Plus gros que les DeskMini, ASRock lance ses DeskMeet

ASRock lance ses DeskMeet, des barebones plus gros que les DeskMini, mais compacts quand même. Le style est très proche, sobre et pas spécialement sexy, mais ça regorge de bonnes idées. D'abord, les dimensions sont tout à fait contenues, avec 219.3 mm de profondeur x 218.3 mm de hauteur x 168 mm de largeur. Il y a dedans une carte mère mini-ITX, B660-ITX si vous voulez de l'Alder Lake, X300-ITX si vous voulez de l'AMD 2000 à 5000, et un espace de 54 mm de hauteur pour un ventirad, la faute incombant à une alimentation 500 W 80PLUS Bronze ATX.

Il y a 4 slots de DDR4, et la place pour une carte graphique ne dépassant pas 20 cm de long. C'est du PCie 4.0 pour le B660, PCIe 3 pour le X300. Juste au-dessous d'elle, il y a la place de coller un AIO de 120mm, un moulin de 120cm, voire un dédé de 3.5", mais si vous faites cela, vous obstruez la seule capacité de refroidissement active du châssis. Sur la face avant, il est possible de mettre un dédé de 3.5", ou deux SSD de 2.5". Il y a aussi 1 port M.2.

Le reste de la connectique est constitué, en face avant de 2 ports USB 2, 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, le même mais seul en Type-C, et prises casque/micro. En face arrière, il y a 2 USB 2, 2 USB 3.2 gen 1, le réseau Gigabit Ethernet, 1DP, 1 HDMI, un VGA, et les prises audio classiques de la puce ALC 897. Nous n'avons ni prix ni date de dispo, mais ça peut faire une bonne machine gaming, à condition de trouver une carte graphique de petite taille.