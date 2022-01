Pour avoir mis du temps, il en aura mis du temps ! Annoncé en post CES 2021, le XG321UG finalement a une lucarne de lancement, plus d'un an plus tard ! Viewsonic aura donc galéré pour mettre au point son moniteur ultime, mais le voilà. La dalle IPS plane, constituée de 1152 dimming zones mini-LED, affiche 3840 x 2160 pixels, c'est bien assez pour mater du pr0n avec finesse ! Le taux de rafraichissement est de 144 Hz, bien assez pour mater ce pr0n avec fluidité, et ce d'autant plus qu'il est G-Sync Ultimate, et si vous ne vous contrôlez pas, il est en plus Reflex pour que vous ne perdiez pas une milliseconde d'action.

Le temps de réponse de gris à gris est donné pour 3.6 ms, et il a la certification VESA DisplayHDR1400, ce qui implique une luminosité à 1400 cd/m², de quoi bronzer toute l'année et avoir un beau teint ! Sa connectique est faite d'un HDMI 2.0, d'un DP le seul capable de faire fonctionner le G-Sync puisque c'est une technologie née du VRR sur eDP telle que VESA l'a imaginée, d'un hub USB, et de la prise audio out.

La disponibilité est donnée pour Q1 2022, ce qui reste vague, mais qui donne enfin une période, comme une fourchette lorsque les livreurs vous disent entre 8h et 18h pour comparaison. Le prix, il pique autant au moins que du piment à 1,4 million d'unités Scoville, soit 2499 $. Eh oué, on vous avait prévenu !