Par rapport à d'autres marques, SilverStone a moins l'habitude des boitiers très normaux esthétiquement parlant, et pourtant son nouveau SETA Q1 est on ne peut plus banal vu de l'extérieur, sans éléments particuliers pouvant attirer le regard au premier coup d'oeil. Son design peu inspiré rappellera d'ailleurs beaucoup (trop) ceux de certains boitiers d'Antec ou de Fractal Design. Très sobre, très rectangulaire, pas de vitre et pas de RGB à l'horizon, le SETA Q1 est un boitier ATX moyen tour voulu premium et qui cache a priori bien son jeu. En effet, SilverStone a voulu favoriser le silence, sans pour autant compromettre sa capacité de ventilation, deux aspects pourtant souvent bien difficiles à concilier dans un même boitier.

Non, ceci n'est pas un Antec Performance ni un Define de chez Fractal.

Côté ventilation, pas moins de 7 ventilateurs 120 ou 140 mm pourront être installés dans cette tour, 3 à l'avant (2 x 140 mm inclus), 3 sur le dessus et un à l'arrière (1 x 140 mm inclus) - des emplacements donc tout aussi éligibles à l'installation d'un radiateur de watercooling. Enfin, les panneaux latéraux, le dessus et la façade ont tous été équipés de matériaux antibruit, et conçus de sorte à isoler phoniquement et absorber au maximum les nuisances sonores. Par exemple, les panneaux ont été doublés de mousse insonorisante et d'asphalte, tandis que l'avant du boitier dispose d'une chambre insonorisante censée fonctionner comme un silencieux. Malgré les ouvertures sur le dessus, sur les côtés de la façade et la quantité de ventilos pouvant y être, il semble toutefois déjà assez évident que la ventilation sera difficilement son point le plus fort, mais on aimerait avoir tort.

À part ça, le SETA Q1 n'a pas grand-chose à envier aux boitiers les plus spacieux et les plus lourds, considérant qu'il fait 11,64 kg à vide et que ses dimensions de 493,5 x 232 x 490,7 mm lui confèrent le coffre suffisant pour une carte mère E-ATX ou SSI-EEB (7 slots d'expansions + 2 verticaux), un GPU de 39,4 cm de long, un ventirad de 18,2 cm de haut et d'une alimentation de 25 cm de long. Pas vraiment de limitations, quoi. En sus, il peut embarquer deux disques durs 3,5" et supports 2,5". Les I/O sont simplement constitués de deux ports USB-A 3.0, d'une prise USB-C 3.0 et d'une prise casque 3,5 mm. Il sera disponible avant la fin de l'année pour un prix avoisinant les 220 $, ce qui n'en fait effectivement pas un boitier à la portée de tout le monde.