Windows 11 sortira auprès du grand public le 5 octobre. Ce sont ces deux versions que le caméléon a choisi de lancer pour accompagner le lancement officiel. Si les versions antérieures supportaient déjà Windows 11, c'était pour les versions insider, pas la finale. Les 472.12 GR apportent la meilleure expérience possible pour Alan Wake Remastered (DLSS), Deathloop (Reflex), Diablo II Resurrected (perfs en hausse), Far Cry 6 (perfs améliorées), Hot Wheels Unleashed (perfs améliorées), INDUSTRIA (DLSS et RT), New World (perfs en hausse), et World War Z Aftermath (perfs en hausse). Plusieurs jeux sont aussi ajoutés à GeForce Experience (Bravely Default II, Deathloop, GRIT, Icarus, Myst, NBA 2K22, Pathfinder Wrath of the Righteous, The Legend of Heroes Hajimari No Kiseki, Twelve Minutes et Vampire The Masquerade Bloodhunt. Enfin, le pilote sert pour le DLAA. Pour rappel, c'est un antialiasing qui fonctionne avec l'IA (a priori les tensor cores) comme le DLSS, sauf que celui-ci base son calcul sur une image native pour améliorer le rendu, plutôt que booster les perfs à partir d'une image de définition moindre upscalée à votre moniteur.

La version Studio, qui apporte des optimisations sur les logiciels en priorité avant d'intégrer celle des jeux plusieurs mois plus tard, supporte aussi Windows 11. Mais il prend en charge aussi le logiciel de montage vidéo Jianying Pro, les portables Studio d'ASUS, a.k.a les ProArt StudioBook 16, Zenbook Pro et Vivobook Pro, Adobe MAX. En outre, CANVAS est mis à jour avec de nouveaux filtres et styles personnalisés.