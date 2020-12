Kolink Rocket V2 : toujours SFF et Mini-ITX, mais avec plus de coffre !

Taïwanaise d'origine, la marque Kolink avait été coupée en deux il y a quelques années de ça. La première moitié, spécialisée dans le refroidissement (avec la marque Coolink) était restée à sa place, tandis que l'autre était venu s'installer en Hongrie pour devenir la marque de distributeur de Caseking basé à Berlin, et qui s'en sert aujourd'hui pour commercialiser principalement en Europe boîtiers et alimentations. Justement, c'est un nouveau boîtier que la marque a dévoilé récemment.

Enfin, « nouveau » est un grand mot, puisqu'il s'agit en réalité d'une version V2 du boîtier SFF Rocket de Kolink, pratiquement un clone du A4-SFX de Dan Cases, mais avec un prix plus doux. Lancer une deuxième version d'un même boîtier à généralement pour but de corriger quelques faiblesses, mais vous allez voir dans le tableau ci-dessous que le Rocket V2 n'est pas pour autant sorti exactement du même moule que le Rocket premier du nom et propose plus que quelques petits ajustements d'agrément. Voyez plutôt :

Kolink Rocket Rocket V2 Format SFF SFF Dimensions (P x l x h) 328 x 125 x 235 mm 350 x 150 x 270 mm Poids 3,5 kg 2,6 kg Capacité 9,6 L 13,8 L Matériaux Extérieur en aluminium brossé anodisé 2 mm Intérieur en acier SECC Extérieur en aluminium brossé anodisé 2,5 mm Intérieur en aluminium Compatibilité mobale Mini-ITX 2 slots d'expansion Mini-ITX 2 slots d'expansion Compatibilité GPU jusqu'à 310 mm de long et 40 mm de haut (2 slots) jusqu'à 330 mm de long maximum 2,9 slots Compatibilité alimentation SFX ou SFX-L jusqu'à 130 mm de long SFX ou SFX-L Refroidissement CPU Ventirad jusqu'à 54 mm de haut Ventirad jusqu'à 63 mm de haut ou AIO 92 mm Ventilation boîtier 1 x 80 mm préinstallé (4 pins, PWM, roulement FDB) Panneau latéral troué 1 x 92 mm préinstallé (slim, PWM, roulement HDB) Panneau latéral troué Stockage 2 x 2,5" SSD ou HDD 2 x 2,5" SSD ou HDD I/O 2 x USB 3.0 1x USB 3.0 1 x USB 3.2 (Gen 1, Gen 2 ??) Type-C Accessoires Riser PCIe 3.0 x16 Riser PCIe 3.1 x16 de 280 mm Prix 159,90 € 149,90 € Page produit Kolink Rocket Kolink Rocket V2

Pour résumer, le Kolink Rocket V2 est plus grand avec un design légèrement différent, un poil mieux équipé et possède plus de coffre pour accueillir du matériel plus imposant, fût-ce un AIO de 92 mm (oui, ils existent, mais y a pas beaucoup de choix) ou une carte graphique presque 3 slots. Au passage, malgré avoir pris quelques centimètres, il a réussi à perdu quelques kilos sur la balance, certainement dû au fait qu'il est désormais entièrement en aluminium. Pour couronner le tout, le Rocket V2 n'est même pas plus cher qu'avant, son prix est même inférieur de 10 € au MSRP du premier Rocket. Le nouveau boîtier SFF de choix pour qui veut monter une configuration Mini-ITX avec un gros GPU ? Sinon, n'oubliez pas de jetter un oeil également sur l'alternative DA2 ITX de Streacom.

Il sera disponible dès ce mois-ci chez Caseking et les revendeurs partenaires. Et peut-être bientôt testé chez nous ?