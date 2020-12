Écrit par Thierry C. | 05 Décembre 2020 à 14h39 | 2 bims

Voilà une puce assez discrète à un très bon prix en ce moment. CDiscount propose le Ryzen 5 3500X à 149,99 €. Il s'agit d'un processeur 6C/6T cadencé à 3.6 GHz de base et 4.1 GHz en boost. Nous sommes sur un équivalent du 3600 en jeux, mais un cran derrière en multitâche, puisque l'on est sur un 6 coeurs sans SMT. Les performances seront là tout de même, pour une petite configuration gaming de bon aloi ! L'offre est en cours chez CDiscount et disponible via notre lien.