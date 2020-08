Si vous suivez avec attention le comptoir, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nouveau boîtier en provenance de Thermatake : le Core P8 TG. EN effet, le monstre a déjà été annoncé en juin dernier, mais il était à cette époque encore impossible de s’en procurer un.

Pourquoi parler de monstre ? Tout simplement du fait des mensurations : 660 x 260 x 626 mm pour une masse à vide de 22,6 kg : Thermaltake ne fait pas dans la demi-mesure. Sans surprise au format E-ATX, le bousin pourra accepter un maximum de 18 (!) ventilateurs : 4 devant, 4 dessus, 2 derrière 4 en bas et 4 sur le côté, les tailles maximums des radiateurs — pour les fans de refroidissement liquide — étant de 480 mm devant, 360 mm en haut, 480 mm à droite et 240 mm en bas. Largement de quoi refroidir un PC normalement constitué, même en cas de SLI voire de de double CPU. Pour ce qui est de la connectique, cet exemplaire est bien fourni avec 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, un Type-C (probablement en 3,2 Gen2) ainsi que les deux classiques prises micro et casque. Également, la bestiole possède des filtres à poussière sur la devant, le dessus et le dessous du boîtier.

Si vous aimez le verre, vous allez également être servi : ce Core P8 TG (Tempered Glass ou « verre trempé » en français) est équipé de trois vitres de 4 mm d’épaisseur, positionnées sur l’avant, le dessus et le panneau latéral de la boîte. Notez également la présence d’un support permettant de monter votre carte graphique à 90° (tout comme votre alimentation), ce qui permettra d’admirer toujours plus votre montage. Tant qu’à causer « admiration », nous déplorons le manque de RGB dans un modèle aussi couteux, une simple bande LED aurait pu souligner les contours sans virer dans l’excès sauce Jacky tuning.

Pour s’en procurer un, il vous faudra toutefois débourser la coquette somme de 224,10 euros très exactement : de quoi freiner vos ardeurs ! Néanmoins, la livraison est possible dès aujourd’hui, si jamais vous êtes outrageusement pressés. Avis aux amateurs ?