Nous avons l'habitude ces derniers temps à ce que les fabricants essaient d'innover sur le design et l'apparence des boîtiers, parfois les anciennes habitudes à penser qu'il ne s'agisse que d'un châssis de métal pour accueillir les composants de nos configurations destinées à transformer quelques watts électriques en bits et images de prons profanations qualitatives. Et bien rassurez-vous fans du minitel, de l'internet 56k et des écrans cathodiques, puisque Chieftec a pensé à vous et vous fourni un tout nouveau boîtier qui vous rappellera l'époque des flottes de PC professionnels tournant sous Windows 98 avec son CW-01-OP. Le fabricant n'en est pas à ses débuts dans ce style, puisqu'il a déjà sorti le Hawk AL-02B-OP l'année passé.

Au-delà de son look très… rétro, le boîtier est une moyenne tour classique avec des petits retours aux origines, comme des baies 5,25 pouces en façade, et même une baie 3,5 pouces ! De quoi mettre un lecteur disquette, si jamais vous arrivez à le faire fonctionner sur Windows 10. Blague à part, ce boîtier de 490 x 210 x 471 mm permettra d'accueillir des outils plus récents, comme des radiateurs de watercooling jusqu'à 280 mm - en sacrifiant une des baies 5,25" - et des filtres à poussières.

Dommage par contre qu'un port USB en Type-C soit manquant, surtout pour un PC professionnel, puisque de nombreux périphériques utilisent ce format dorénavant et que l'USB 4 et le Thunderbolt 4 sont sur le point d'arriver. De même, vous n'aurez pas de RGB - étonnant - ou de porte vitrée, ce qui semble logique pour du matériel de bureau chez Chieftec. Pour l'instant, le prix et la disponibilité n'ont pas été annoncés.