MAJ 18h55 : Il s'agirait en fin de compte d'un fake. Dommage pour TecLab, c'était vraiment à un bout de scotch près et la prochaine fois on pensera aussi à sortir la loupe. Bref, vivement les vrais tests...



TecLab's Ryzen 5 3600XT 'preview' is fake. They are using Ryzen 5 3600 non-XT.



Ryzen 5 3600XT: 100-100000281

Ryzen 5 3600X: 100-000000022

Ryzen 5 3600: 100-000000031https://t.co/fDoEyGjT0Q pic.twitter.com/PcE1XFeijg — VideoCardz.com (@VideoCardz) June 30, 2020

La vague Matisse Refresh avec ses 3 nouveaux processeurs Ryzen 3000XT a été officialisée par AMD il y a environ 2 semaines, mais on attend toujours la levée de l'embargo sur les tests et donc de pouvoir découvrir ce que ces nouveaux arrivants ont vraiment à faire valoir face aux Ryzen 3000 existants, et les Core 10000 Comet Lake-S d'Intel, naturellement.

Néanmoins, on peut toujours compter sur des testeurs peu scrupuleux pour donner un avant-goût bien avant l'heure, c'est ainsi que le site chinois Bilibili a partagé la vidéo d'un test officieux de TecLab, dont le présentateur est masqué pour cacher son identité, opposant un soi-disant R5 3600XT au i5-10400, deux modèles hexacores avec SMT/HT et qui seront donc forcément amené à se marcher sur les pattes IRL. Voici le rappel des caractéristiques, ainsi que les clichés des processeurs entre les mains de TecLab :

CPU Coeurs/Threads Fréquence Base/Boost Cache L3 TDP MSRP en $ R5 3600XT 6/12 3,8/4,5 GHz 32 Mo 95 W 249 $ i5-10400 6/12 2,9/4,3 GHz 12 Mo 65 W 182 $

Le 3600XT aurait été masqué pour éviter qu'AMD puisse l'identifier et "punir" le testeur.

Et voici les résultats des "tests" effectués en compagnie d'une carte mère MSI MEG Z490i UNIFY et d'un modèle AMD B550 non spécifié, de la DDR4-3600 CL15 pour la plateforme AMD et DDR4-4000 CL15 pour Intel, et enfin une Radeon RX 5600 XT 6 Go de Dataland :

JEU/CPU Moyenne FPS, R5 3600XT Moyenne FPS, i5-10400 World War Z, 1080p, HQ, Vulcan 160 162 Shadow of the Tomb Raider, 1080p, HQ, DX12 115 116 Borderlands 3, 1080p, HQ, DX12 79,64 82,46 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, 1080p, HQ, Vulcan 126 129 Rainbow 6 Siege, 1080p, HQ 303 307 Assassin's Creed Odyssey, 1080p, HQ 81 78 CS:GO, 1080p, HQ 351,49 349,56 Metro Exodus, 1080p, HQ, DX12 73,29 74,34 Far Cry 5, 1080p, HQ 120 123

Voilà, si l'on en croit ces résultats, peu de victoires pour le R5 3600XT face à l'alternative concurrente i5 d'Intel en 1080p et assisté par une carte graphique milieu de gamme. Cela dit, l'écart reste très faible et quasi négligeable, mais cela confirmerait tout de même encore une fois qu'Intel a très bien positionné son "nouveau" i5-10400, celui-ci l'est déjà par rapport au R5 3600, et le serait donc visiblement aussi face au nouveau 3600XT plus cher.

Bien sûr, face à l'homme masqué tenant entre ses mains un CPU AMD non identifiable - qui pourrait ne pas être un 3600XT, tout simplement -, on garde nos pincettes et on attend les tests officiels pour se forger l'avis définitif, et pour décider quel CPU recevra la couronne du meilleur choix pour du jeu en milieu de gamme.