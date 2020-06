On dirait bien que les marques les plus actives sur le marché Wi-Fi 6 soient les géants asiatiques. Honor nous avait dévoilé il y a peu un Router 3 intéressant et ASUS une version Mini de ses ZENWIFI, rien que ça pour équiper votre logement de la dernière norme en matière de sans-fil. Après le lancement de plusieurs références comme le AX1800 ou son AX5, Xiaomi lance cette fois-ci - comme si cela n'était pas une habitude - un produit encore plus agressif, mais se contentant du Wi-Fi 5, avec son Mi Router 4 Pro.

Nous sommes donc face à une version mise à jour de son Mi Router 4, qui avait été introduit en 2018. Pour rappel, cette version était proposée à moins de 30 euros, un tarif relativement bas. Ce produit, bien que se contentant du minimum, avait réussi à se faire une place parmi les références existantes et avait reçu pas mal de bonnes critiques par la presse. Cette nouvelle itération "Pro" est dotée d'une antenne supplémentaire, ce qui apporte quelques améliorations aux débits théoriques avec 450 Mbps sur le 2.4 GHz et 867 Mbps sur le 5 GHz. On notera aussi un changement de SoC, avec la présence d'un Qualcomm QCA9563 en remplacement du MediaTek MT7621A. L'appareil est compatible avec les dernières normes de multiplexage, en revanche il subit un retour en single-core peu appréciable.

Pour le reste, les connectiques sont basiques, avec trois ports LAN 1 GbE et un port WAN 1 GbE. Le design du produit n'est pas exceptionnellement original, sans être moche pour autant, il saura trouver sa place en remplacement d'une box de FAI par exemple. Malheureusement, difficile de voir les avantages de la sortie de cette mise à jour "Pro" du Router 4. Pour 25 euros, vous n'aurez pas de Wi-Fi 6, un processeur faiblard et du simple WPA2 - pas très sécurisé tout ça. Ce qui est surprenant, c'est que Xiaomi propose son AX5 presque au même tarif (28 euros). Alors certes, il est amputé d'une antenne, mais vous avez du Wi-Fi 6 et un CPU dual-core beaucoup plus intéressant.

Il est possible que cette sortie soit due à l'arrivée récente du Router 3 de chez Honor, qui est également bon marché. Probablement que la marque aura voulu discrètement lancer un produit encore plus agressif sur le marché, bien que pour le coup, cela ne soit pas si convaincant que ça. Vous pourrez néanmoins opter pour des solutions plus viables en Wi-Fi 5 (ce n'est pas ce qui manque sur le sol européen), avec par exemple le léger, mais réputé, TP-Link Archer C50 à 32 euros.