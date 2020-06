Les vacances estivales approchent et avec les annonces de déconfinement actuelles, il est envisageable de pouvoir de nouveau planifier un petit séjour au bord de la mer ou dans les montagnes. Mais si vous n'êtes pas fans de la pétanque ou que la météo vous fait des tours, vous aimeriez bien pouvoir profiter d'une petite connexion internet plutôt que d'aller au musée de l'artisanat, non ? Afin de mieux équiper votre caravane ou camping-car, TP-Link propose donc de passer à l'étape supérieur pour récupérer une connexion 4G avec son nouveau routeur Wi-Fi, le TL-MR100, qui est équipé d'un modem allant sur internet en passant par les réseaux mobiles.

Sur le plan technique, la partie modem est entièrement plug & play et intègre les caractéristiques réseaux de plus d'une centaine de pays. Il suffira donc de mettre votre carte SIM dans l'appareil et la connexion internet pourra se faire sans plus de manipulations. L'ensemble des fréquences utilisées en France sont couvertes et le système est compatible 4G, 4G LTE et 3G/3G+/H+, ce qui permet de garantir un minimum d'internet partout. D'autant plus que le routeur se dote de deux antennes pour booster la réception du signal LTE, ce qui sera largement plus efficace que votre smartphone pour exploiter le réseau 4G.

Côté Wi-Fi, nous restons sur quelque chose de plus léger, nous serons en Wi-Fi 4 ou 802.11b/g/n, avec un débit maximal de 300 Mb/s et le routeur dispose de deux port Ethernet plafonnant à 100 Mb/S. Mais cela restera largement suffisant pour créer un petit réseau local lors de vos déplacements, qu'ils soient professionnels ou de détente. Surtout que le tarif final de 79 € TTC reste correct, le routeur pourrait s'avérer plus rentable que les modems USB habituels si celui-ci permet d'obtenir réellement une connexion internet partout en France.