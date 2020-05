Et hop, on passe à 4600 MHz chez Thermaltake avec sa TOUGHRAM RGB

Thermaltake annonce une nouvelle version de sa mémoire TOUGHRAM RGB avec un passage à 4600 MHz. Il faut dire que la DDR4 arrive encore à nous surprendre avec un passage le cap des 6666 MHz en overclocking il y a peu, ce qui nous permet d'attendre patiemment la DDR5 potentiellement prévue aux alentours 2022. C'est donc après une version de sa DDR4 Z-ONE dépourvue de RGB, une série avec des fréquences amoindries visant avant tout la sobriété, que la marque monte d'un cran sa gamme dédiée aux hautes performances. Pour rappel la mémoire TOUGHRAM avait été introduite en 2019 avec des fréquences de fonctionnement assez classiques et était passée à des vitesses supérieures plus tard dans l'année pour atteindre 4400 MHz.

On reste sur un kit disponible en 2X8 Go, utilisant des puces Hynix (D-die), mais ce passage à 4600 MHz nous fait voyager vers les 1,5V de tension - ce qui ne devrait pas plaire à la plupart des contrôleurs mémoire - et du coup ce que l'on trouve de plus haut en matière de DDR4. Cette augmentation du voltage permet de ne pas sacrifier les timings et on retrouve donc un CL19 - standard sur ce niveau de fréquence - sur cette nouvelle référence de TOUGHRAM RGB. C'est toujours le même dissipateur qui est utilisé, avec sa forme particulière et son RGB aux 10 leds adressables. Le kit est bien entendu compatible avec les logiciels de la marque permettant de faire toute une palanquée de choses en tout genre. Au programme, le TT RGB PLUS proposant du monitoring global et une possibilité de faire bouger le RGB via Amazon Alexa ou SyncALL.

Cette nouvelle arrivante viendra se positionner face aux quelques modèles présents sur le marché comme les Corsair Vengeance RGB en 4600 MHz CL19 ou bien les plus onéreuses G.Skill Trident Z Royal qui proposent une fréquence avec un CL18. Il faudra voir à combien sera lancé ce kit Thermaltake pour se faire une idée de son positionnement, mais la version 4400 MHz proposait déjà un tarif assez agressif face à la concurrence, on peut donc s'attendre à une prestation similaire pour cette nouvelle mouture. Nous n'avons pas de date de lancement pour le moment et la gamme reste garantie à vie comme les anciens modèles.